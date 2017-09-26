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Студенты смогут попасть на первый домашний матч пензенского «Дизеля» бесплатно

16:28 | 26.09.2017 | Спорт

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Студенты смогут бесплатно попасть на первый домашний матч пензенского «Дизеля» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который пройдет в предстоящую субботу, 30 сентября.

Студенты смогут попасть на первый домашний матч пензенского «Дизеля» бесплатно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 17.00 пензенская команда встретится с «Бураном» из Воронежа.

Учащимся необходимо войти в спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» через вход имени Александра Кожевникова и предъявить студенческий билет. После этого сотрудники учреждения подскажут, на какой сектор следует пройти.

Предполагается, что перед матчем в 16.00 будет организована развлекательная программа.

Стоимость обычного билета в сектора С2 и А2 составляет 260 рублей, С1, С3, А1, А3 — 210 рублей, Д1, Д2, В1, В2 — 160 рублей.

Для пенсионеров и студентов скидка составляет 50 рублей.

Для детей в возрасте от 6 до 14 лет билет на все сектора стоит 70 рублей, для подростков от 14 до 18 лет — 100 рублей.

Чтобы попасть в VIP-ложу, необходимо заплатить 450 рублей.

Бесплатно смотреть матчи в «Дизель-Арене» можно ветеранам пензенского хоккея, инвалидам I группы и их сопровождающим, детям до 6 лет, не занимающим отдельного места.
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