11:21:00 Среда, 27 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Первая сессия регионального парламента шестого созыва

Денис Айрапетян из Пензы выступит на этапе Кубка мира в Венгрии на дистанции 500 метров

08:23 | 27.09.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Воспитанник пензенского центра спортивной подготовки Денис Айрапетян на первом этапе Кубка мира по шорт-треку, который пройдет в венгерском Будепеште с 28 сентября по 1 октября, будет выступать на дистанции 500 метров.

Денис Айрапетян из Пензы выступит на этапе Кубка мира в Венгрии на дистанции 500 метров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На это же расстояние от национальной сборной заявлены Виктор Ан и Артем Козлов.

В старте на 1 тыс. метров будут принимать участие Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, а на 1,5 тыс. метров — Виктор Ан, Семен Елистратов и Александр Шульгинов.

В женскую сборную вошли Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Евгения Захарова, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова.

Второй этап соревнований пройдет с 5 по 8 октября в Голландии, третий — с 9 по 12 ноября в Китае, а финал — с 16 по 19 ноября в Южной Корее, сообщается на сайте ЦСП.
Актуальное
Читайте также
Дмитрий Февралев из Пензы стал лауреатом конкурса «Мистер студенчество России» В Пензе мужчина погиб в ДТП с участием внедорожника
Осужденному жителю Пензы грозит наказание за оскорбление судей Хоккеистам «Дизеля» нужно пересмотреть свое отношение к игре — Андрей Сидоренко
Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Международным днем туризма Пензенский «Дизель» в Самаре уступил ЦСК ВВС
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама