Денис Айрапетян из Пензы выступит на этапе Кубка мира в Венгрии на дистанции 500 метров Спорт

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Воспитанник пензенского центра спортивной подготовки Денис Айрапетян на первом этапе Кубка мира по шорт-треку, который пройдет в венгерском Будепеште с 28 сентября по 1 октября, будет выступать на дистанции 500 метров.

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На это же расстояние от национальной сборной заявлены Виктор Ан и Артем Козлов.

В старте на 1 тыс. метров будут принимать участие Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, а на 1,5 тыс. метров — Виктор Ан, Семен Елистратов и Александр Шульгинов.

В женскую сборную вошли Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Евгения Захарова, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова.

Второй этап соревнований пройдет с 5 по 8 октября в Голландии, третий — с 9 по 12 ноября в Китае, а финал — с 16 по 19 ноября в Южной Корее, сообщается на сайте ЦСП.