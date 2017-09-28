В Пензе впервые пройдут соревнования по художественной гимнастике среди мужчин Спорт

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Соревнования по художественной гимнастике среди мужчин пройдут во дворце спорта «Буртасы» в Пензе в рамках турнира «Надежды России» 5 и 6 октября.

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В индивидуальной программе соревнования пройдут среди мастеров спорта 2001 года рождения и старше, кандидатов в мастера спорта 2002–2004 годов рождения, I и II разрядов 2005–2006 годов рождения. Они представят упражнения с булавами, кольцами, тростью и скакалкой.

Смешанные парные упражнения пройдут среди МС 2002 года рождения и старше, КМС — 2002–2004 годов рождения, I разряда — 2005–2006 годов рождения. Пары представят обязательную и произвольную программы.

Также лучших выявят в групповых упражнениях, сообщает пресс-служба областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.