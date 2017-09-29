Люди старшего возраста не являются обузой для государства — Валерий Рязанский Спорт

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Люди старшего поколения представляют собой «накопленный капитал» и не могут считаться обузой для государства. Такое мнение высказал глава Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский перед открытием IV Спартакиады пенсионеров РФ во дворце спорта «Буртасы» в Пензе в пятницу, 29 сентября.

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«Сказать человеку зрелого возраста, что ты больше не нужен стране, что ты нужен только своей семье, было бы обидно и больно. Мы должны прекрасно понимать, что люди старшего возраста — это не обуза для государства, это не обуза для социальной системы страны, это накопленный человеческий капитал. Страна, а мы с вами строим социальное государство, должна использовать этот накопленный человеческий капитал, чтобы он приносил пользу», — сказал он.

Валерий Рязанский подчеркнул, что именно поэтому Союз пенсионеров России стал проводить чемпионаты по компьютерной грамотности среди пожилых людей, спартакиады и битвы хоров.

«Мы посчитали важным показать каждому человеку «серебряного» возраста, что у него есть такие же принципиальные возможности продолжать свою жизнь, как будто он не уходил на пенсию», — пояснил председатель некоммерческой организации.

Он сообщил, что в рамках стартующей в Пензе Спартакиады пенсионеров России уже поставлено несколько рекордов, в том числе по количеству участников и присутствию команд ближнего зарубежья.