Спартакиада в Пензе объединила более 600 пенсионеров из России и семи зарубежных стран Спорт

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Более 600 человек из 70 регионов РФ и семи зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Финляндии, Сербии и Чехии — вступили в борьбу за награды IV Спартакиады пенсионеров России, соревнования в рамках которой стартовали в Пензе утром в субботу, 30 сентября.

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В ходе церемонии открытия состязаний, состоявшейся накануне вечером во дворце спорта «Буртасы», прошел парад участников, во время которого члены сборных прошли с флагами своих регионов и стран.

Праздничную атмосферу на церемонии помогли создать многочисленные творческие коллективы, выступившие на открытии.

Сюрпризом для гостей стал выезд в зал на гироскутере талисмана всероссийских соревнований 2017 года — ростовой куклы совы, которая считается символом мудрости.

В числе почетных гостей собравшихся поприветствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова и другие официальные лица.

Спартакиада пенсионеров России проводится с 2014 года. В предыдущие годы столицей всероссийских соревнований становились Чебоксары, Саратов и Тула.

В 2017 году отборочные состязания проводились с апреля по сентябрь и объединили свыше 42 тыс. участников.

Финалы будут проходить в Пензе по 1 октября.

В течение трех дней мужчины в возрасте 60 лет и старше, а также женщины, которым исполнилось 55 лет и более, будут бороться за награды в шести видах — легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и комбинированной эстафете.

Самым возрастным участником среди мужчин является 86-летний Анатолий Корнилов из Твери, который поборется за награды в шахматах, а у женщин — 85-летняя Лидия Пашовкина из Тулы, которая выступит в двух дисциплинах: в шахматах и эстафете.

День пожилого человека, к которому приурочены состязания, пенсионеры отметят легкоатлетическим кроссом: мужчины пробегут 1,5 км, женщины — чуть менее 1 км. Главным событием праздничной программы станет массовый старт членов клубов скандинавской ходьбы Пензенской области по улицам города.

Всего во время спартакиады будет разыграно 15 комплектов наград.