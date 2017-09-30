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В Пензе среди болельщиков хоккейного клуба «Дизель» будет разыгран автомобиль

17:46 | 30.09.2017 | Спорт

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Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Ценный приз будет разыгран среди обладателей абонементов на матчи профессионального клуба «Дизель», участвующего в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе среди болельщиков хоккейного клуба «Дизель» будет разыгран автомобиль

Фото: Pnzreg.ru

«Среди хоккейных болельщиков этого сезона будет разыгран автомобиль», — сказал глава региона на церемонии открытия первой домашней встречи команды, состоявшейся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Иван Белозерцев напомнил, что Пенза славится спортивными успехами и выразил надежду на то, что болельщики увидят яркую игру, сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первую домашнюю серию игр пензенского «Дизеля» в сезоне 2017–2018 открывает матч с воронежским «Бураном». 2 октября команда проведет встречу с клубом «Рязань», 4-го — ее соперником станет «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга, а 6-го — питерское «Динамо».

После шести матчей пензенский «Дизель» располагается на 24 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 4 очка.
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