В Пензе среди болельщиков хоккейного клуба «Дизель» будет разыгран автомобиль Спорт

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Ценный приз будет разыгран среди обладателей абонементов на матчи профессионального клуба «Дизель», участвующего в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Среди хоккейных болельщиков этого сезона будет разыгран автомобиль», — сказал глава региона на церемонии открытия первой домашней встречи команды, состоявшейся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Иван Белозерцев напомнил, что Пенза славится спортивными успехами и выразил надежду на то, что болельщики увидят яркую игру, сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первую домашнюю серию игр пензенского «Дизеля» в сезоне 2017–2018 открывает матч с воронежским «Бураном». 2 октября команда проведет встречу с клубом «Рязань», 4-го — ее соперником станет «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга, а 6-го — питерское «Динамо».

После шести матчей пензенский «Дизель» располагается на 24 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 4 очка.