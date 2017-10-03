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«Дизель» в Пензе по буллитам уступил «Рязани»

08:11 | 03.10.2017 | Спорт

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил клубу «Рязань» в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в минувший понедельник, 2 октября.

«Дизель» в Пензе по буллитам уступил «Рязани»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет был открыт на 10-й минуте встречи — точным ударом отличился Иван Иванов из «Рязани». Буквально через минуту Данила Юртайкин забил второй гол в ворота пензенской команды.

После этого было принято решение о смене голкипера — вместо Олега Назарова на защиту ворот «Дизеля» встал Антон Кислицын.

Уже через 3 минуты красный свет за воротами «Рязани» зажег Павел Копытин.

Вторую шайбу за пензенскую команду забил Иван Груздев лишь за 5 минут до окончания матча.

Было назначено дополнительное время, в которое победителя выявить не удалось.

В серии послематчевых бросков сильнее оказались хоккеисты из Рязани. Финальный свисток зафиксировал поражение «Дизеля» со счетом 2:3.

После восьми игр пензенская команда набрала 8 очков и занимает 23 место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Пензе в предстоящую среду, 4 октября. Соперником выступит «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.
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