В Пензу доставлен кубок чемпионата мира по футболу Спорт

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Официальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года доставлен в Пензу в четверг, 5 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В числе первых возможность увидеть его в здании регионального правительства получили почетные граждане, представители профессиональных клубов, в том числе футболисты «Зенита» и «Лагуны-УОР», воспитанники секций из районов области, а также юные спортсмены, в частности, начинающие хоккеисты «Дизеля».

К моменту торжественного внесения кубка всех, кто ранее уже занял места в зале, попросили выйти. Часть помещения, в которой на фоне баннера был установлен закрытый черным бархатом трофей, стоящий на постаменте, была огорожена. Попасть сюда никто, кроме организаторов, не мог.

В начале церемонии в живом исполнении под аплодисменты прозвучала песня «Герои спорта».

После этого к собравшимся обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который назвал футбол одной из самых ярких и востребованных игр.

«Пензенский регион к проведению чемпионата мира имеет непосредственное отношение», — сказал он, напомнив, что в Пензе ведется подготовка тренировочной площадки для одной из команд-участниц.

Иван Белозерцев поблагодарил организаторов за то, что кубок доставили в Пензу, хотя ранее этого не планировалось.

«Для нас это большое событие, для людей, которые любят футбол, для молодежи, для ветеранов», — подчеркнул он.

Также собравшихся поприветствовала официальный представитель FIFA Фелисити Джордж. Несколько фраз она сказала по-русски, после чего ее речь переводили.

«Мы разработали в этом году самый длинный маршрут. Мы посетим 25 российских городов и более 50 стран мира», — уточнила она.

По мнению Фелисити Джордж, тур кубка позволяет множеству людей почувствовать себя причастными к мировому событию и вдохновляет на занятия футболом.

Затем выступил официальный представитель Coca-Cola Олег Пелецкий, по словам которого, важно, чтобы кубок увидело как можно большее число людей.

«Мы хотели, чтобы у вас, лично у жителей Пензы была возможность своими глазами увидеть кубок. […] Роль кубка нельзя переоценить», — сказал он.

После этого втроем они сняли полотно, закрывающее трофей чемпионата мира по футболу.

Олег Плесецкий вручил губернатору миниатюрную копию кубка, которая будет передана в музей главы региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально Пенза не попала в список городов, в которые будет доставлен кубок чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместе с тем в маршруте значится Саранск, где ведется реконструкция аэропорта.

В связи с этим трофей привезли в Пензу.

Жители смогут увидеть его на набережной города «Спутник» с 16.30 до 19.00, где вблизи со сценой уже установлен надувной шатер в виде красно-черно-белого мяча.