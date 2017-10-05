В Пензу доставлен кубок чемпионата мира по футболу
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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Официальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года доставлен в Пензу в четверг, 5 октября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В числе первых возможность увидеть его в здании регионального правительства получили почетные граждане, представители профессиональных клубов, в том числе футболисты «Зенита» и «Лагуны-УОР», воспитанники секций из районов области, а также юные спортсмены, в частности, начинающие хоккеисты «Дизеля».
К моменту торжественного внесения кубка всех, кто ранее уже занял места в зале, попросили выйти. Часть помещения, в которой на фоне баннера был установлен закрытый черным бархатом трофей, стоящий на постаменте, была огорожена. Попасть сюда никто, кроме организаторов, не мог.
В начале церемонии в живом исполнении под аплодисменты прозвучала песня «Герои спорта».
После этого к собравшимся обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который назвал футбол одной из самых ярких и востребованных игр.
«Пензенский регион к проведению чемпионата мира имеет непосредственное отношение», — сказал он, напомнив, что в Пензе ведется подготовка тренировочной площадки для одной из команд-участниц.
Иван Белозерцев поблагодарил организаторов за то, что кубок доставили в Пензу, хотя ранее этого не планировалось.
«Для нас это большое событие, для людей, которые любят футбол, для молодежи, для ветеранов», — подчеркнул он.
Также собравшихся поприветствовала официальный представитель FIFA Фелисити Джордж. Несколько фраз она сказала по-русски, после чего ее речь переводили.
«Мы разработали в этом году самый длинный маршрут. Мы посетим 25 российских городов и более 50 стран мира», — уточнила она.
По мнению Фелисити Джордж, тур кубка позволяет множеству людей почувствовать себя причастными к мировому событию и вдохновляет на занятия футболом.
Затем выступил официальный представитель Coca-Cola Олег Пелецкий, по словам которого, важно, чтобы кубок увидело как можно большее число людей.
«Мы хотели, чтобы у вас, лично у жителей Пензы была возможность своими глазами увидеть кубок. […] Роль кубка нельзя переоценить», — сказал он.
После этого втроем они сняли полотно, закрывающее трофей чемпионата мира по футболу.
Олег Плесецкий вручил губернатору миниатюрную копию кубка, которая будет передана в музей главы региона.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально Пенза не попала в список городов, в которые будет доставлен кубок чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместе с тем в маршруте значится Саранск, где ведется реконструкция аэропорта.
В связи с этим трофей привезли в Пензу.
Жители смогут увидеть его на набережной города «Спутник» с 16.30 до 19.00, где вблизи со сценой уже установлен надувной шатер в виде красно-черно-белого мяча.