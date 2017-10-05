15:50:21 Четверг, 5 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Мэр Пензы Виктор Кувайцев ответит на вопросы читателей ИА «PenzaNews» 6 октября с 11.00 до 13.00

В Пензу доставлен кубок чемпионата мира по футболу

13:31 | 05.10.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Официальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года доставлен в Пензу в четверг, 5 октября.

В Пензу доставлен кубок чемпионата мира по футболу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В числе первых возможность увидеть его в здании регионального правительства получили почетные граждане, представители профессиональных клубов, в том числе футболисты «Зенита» и «Лагуны-УОР», воспитанники секций из районов области, а также юные спортсмены, в частности, начинающие хоккеисты «Дизеля».

К моменту торжественного внесения кубка всех, кто ранее уже занял места в зале, попросили выйти. Часть помещения, в которой на фоне баннера был установлен закрытый черным бархатом трофей, стоящий на постаменте, была огорожена. Попасть сюда никто, кроме организаторов, не мог.

В начале церемонии в живом исполнении под аплодисменты прозвучала песня «Герои спорта».

После этого к собравшимся обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который назвал футбол одной из самых ярких и востребованных игр.

«Пензенский регион к проведению чемпионата мира имеет непосредственное отношение», — сказал он, напомнив, что в Пензе ведется подготовка тренировочной площадки для одной из команд-участниц.

Иван Белозерцев поблагодарил организаторов за то, что кубок доставили в Пензу, хотя ранее этого не планировалось.

«Для нас это большое событие, для людей, которые любят футбол, для молодежи, для ветеранов», — подчеркнул он.

Также собравшихся поприветствовала официальный представитель FIFA Фелисити Джордж. Несколько фраз она сказала по-русски, после чего ее речь переводили.

«Мы разработали в этом году самый длинный маршрут. Мы посетим 25 российских городов и более 50 стран мира», — уточнила она.

По мнению Фелисити Джордж, тур кубка позволяет множеству людей почувствовать себя причастными к мировому событию и вдохновляет на занятия футболом.

Затем выступил официальный представитель Coca-Cola Олег Пелецкий, по словам которого, важно, чтобы кубок увидело как можно большее число людей.

«Мы хотели, чтобы у вас, лично у жителей Пензы была возможность своими глазами увидеть кубок. […] Роль кубка нельзя переоценить», — сказал он.

После этого втроем они сняли полотно, закрывающее трофей чемпионата мира по футболу.

Олег Плесецкий вручил губернатору миниатюрную копию кубка, которая будет передана в музей главы региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально Пенза не попала в список городов, в которые будет доставлен кубок чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместе с тем в маршруте значится Саранск, где ведется реконструкция аэропорта.

В связи с этим трофей привезли в Пензу.

Жители смогут увидеть его на набережной города «Спутник» с 16.30 до 19.00, где вблизи со сценой уже установлен надувной шатер в виде красно-черно-белого мяча.
Актуальное
Читайте также
Неверкинский лимонад и напиток из алоэ планируется поставлять в Таджикистан и Вятку Юрий Моисеев назначен и.о. главы администрации Неверкинского района
Работа губернского лицея Пензы будет включена в банк лучших региональных практик Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе продлится до 7 октября
В Пензе конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной будет посвящен малой родине Валерий Савельев поздравил пензенских педагогов с Днем учителя
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама