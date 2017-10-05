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Пензенцы едут в «Спутник», чтобы сфотографироваться с кубком ЧМ по футболу

17:50 | 05.10.2017 | Спорт

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Жители Пензы и близлежащих районов области едут в город «Спутник», чтобы увидеть своими глазами кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и сделать с ним фотографию на память.

Пензенцы едут в «Спутник», чтобы сфотографироваться с кубком ЧМ по футболу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В связи с этим в микрорайоне, расположенном на территории села Засечного, усилены меры безопасности. Въезд на набережную закрыт, а спуски к нижней прогулочной зоне охраняют полицейские.

На набережной разбит шатер в форме огромного футбольного мяча, в котором установлен трофей.

Вблизи можно увидеть ростовую куклу — волка Забиваку, который является символом чемпионата мира. Он вызвал неподдельный интерес со стороны детей, приехавших в «Спутник». Очередь из желающих сделать с ним фотографию на память не меньше, чем к кубку.

Первыми увидеть трофей смогли учащиеся спортивных школ Пензенской области. Перед тем, как завести их в шатер, организаторы пообщались с ними на футбольную тематику.

Зайдя внутрь, предстояло отстоять еще одну очередь.

При этом фотографировать кубок самостоятельно нельзя. Каждому желающему необходимо встать рядом, после чего организаторы делают снимок при помощи специального оборудования.

Рассмотреть кубок можно только пока находишься в очереди, так как на фотографирование отводится не более 30 секунд.

Распечатанный снимок выдают абсолютно бесплатно. На нем также указана ссылка, откуда фотографию можно скачать в электронном виде.

Кроме того, каждому выдается банка напитка «Coca Cola», так как эта компания является инициатором тура кубка чемпионата мира.

По словам руководителя по общественным связям проекта по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 системы «Coca Cola» в России Олега Пилецкого, демонстрация кубка в Пензе важна для компании.

«Главной задачей было, чтобы как можно больше людей смогли увидеть легенду, соприкоснуться с футбольной историей, а прикасаться непосредственно к кубку могут только главы государств и команды-победительницы чемпионата мира по футболу. […] Я думаю, наверное, нескоро кубок приедет опять в нашу страну, поэтому это уникальная возможность. И люди это понимают ― хотят поближе познакомиться с легендой футбола, постоять рядом. Думаю, в 2018 году, когда команда-победительница поднимет этот кубок над собой, очень многие будут вспоминать этот момент», ― сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews».

Ожидается, что после 18.00 поток желающих увидеть трофей увеличится.

Кубок пробудет на набережной «Спутника» до 20.00, после чего трофей доставят в Саранск. Планируется, что по окончании мероприятия состоится фейерверк.
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