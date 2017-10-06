Определены соперники пензенской «Империи» во втором туре ЧР по регби-7 Спорт

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Соперники пензенского клуба «Империя», с которыми команда встретится в рамках второго тура чемпионата России по регби-7 в Москве 7 и 8 октября, определены. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Все участники разбиты на две группы. «Империя» попала в группу «А». Ей предстоит сыграть «ВВА-Подмосковье» из Монино, РЦСП по ИВС из Краснодара, «Слава-ЦСП» из Москвы и «Дружина» из Бердска.

Первый матч в группе «Империя» сыграет 7 октября с «ВВА-Подмосковьем». Затем ее соперником станет «Слава-ЦСП». Завершится день встречей с РЦСП по ИВС. Оставшийся матч группового этапа с «Дружиной» «Империя» проведет 8 октября.

После этого будут проведены игры плей-офф и финалы.

В первом туре, который состоялся в конце апреля в Алуште, пензенская команда заняла 8 место.