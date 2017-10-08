«Зенит», проигрывая со счетом 0:3, сумел сократить отставание до минимального Спорт

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Белгородская команда «Энергомаш» одержала победу над пензенским «Зенитом» в домашнем матче 12 тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся в минувшую субботу, 7 октября, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Первая часть игры была за белгородцами, которые создали несколько опасных моментов у ворот гостей. На 15-й минуте бомбардир «Энергомаша» Виктор Сергеев после передачи с левого фланга точным ударом в нижний угол открыл счет, который в конце тайма удвоил Олег Калугин — на перерыв соперники ушли, когда на табло горели цифры 2:0.

Затем игра резко переменилась — «Зенит» решительно пошел в атаку и имел немало шансов забить гол, однако футболистам «Энергомаша» удавалось отбиться. Матч пошел на встречных курсах.

На 75-й минуте встречи Александр Саплинов точным ударом с линии штрафной площади завершил атаку «Энергомаша» — счет стал 3:0.

Вместе с тем «Зенит» не сдавался. На 80-й минуте Владислав Ослоновский отправил мяч в верхний угол ворот белгородцев, а вскоре гол забил Максим Гайдуков, сократив отставание до минимального.

Комментируя встречу, и.о. главного тренера «Зенита» Владимир Радкевич поблагодарил своих подопечных за самоотдачу.

«При счете 3:0 сумели все-таки забить два гола. Времени больше не осталось, чтобы добиться желаемого результата положительного», — отметил наставник.

Он пояснил, что у команды наблюдается два проблемных периода в выездных играх — первые 15 минут и конец стартового тайма.

«Хотя постоянно об этом говорим, но пропускаем мячи именно в это время. Концентрации внимания не хватает в начале игры и в конце таймов», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба пензенского «Зенита», следующую игру клуб проведет дома — 14 октября команда встретится с липецким «Металлургом».