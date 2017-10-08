Пензенская «Империя» заняла 10 место по итогам второго тура ЧР по регби-7 Спорт

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя» заняла десятое место по итогам второго тура чемпионата России по регби-7.

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В минувшую субботу, 7 октября, команда проиграла в Москве все три матча группового этапа: клуб «ВВА-Подмосковье» из Монино одержал победу над «Империей» со счетом 31:5, столичная «Слава-ЦСП» — с результатом 47:0, а «РЦСП по ИВС» из Краснодара — 43:0.

В воскресенье, 8 октября, в первом матче пензенская команда сначала потерпела поражение от «Дружины» из Бердска с результатом 0:26, получив право побороться лишь за 9–10 места турнира.

Соперником «Империи» стала «Слава-Юность Москвы», также проигравшая все матчи группового этапа.

Финал за девятое место получился упорным — никто не хотел проигрывать, и обе команды допустили большое количество ошибок.

«Счет в матче открыла «Империя», воспользовавшаяся ошибкой соперника. Николай Савин забрал мяч в своей 22-метровой зоне и выдал впечатляющий забег по краю через все поле в зачетку москвичей. Реализация была неточной, и «Империя» повела — 5:0. До перерыва счет не изменился. Во втором тайме «Слава-Юность Москвы» активизировалась. Наша команда достаточно успешно оборонялась, но во второй половине тайма пропустила попытку с реализацией — 5:7. Уже под финал встречи москвичи закрепили успех, положив попытку по центру и подкрепив ее точной реализацией — 5:14», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Империи».

В клубе добавили, что заключительный тур соревнований состоится через неделю.

«14–15 октября его будет принимать у себя Краснодар», — уточнили в команде.