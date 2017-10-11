Пензенский «Дизель» на выезде обыграл «Горняк» Спорт

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над командой «Горняк» в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в Учалах в среду, 11 октября.

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«В первом периоде [нападающий «Дизеля»] Илья Ямкин открыл счет — 0:1, а во втором отрезке матча командированный из ХК «Сочи» Руслан Педан увеличил преимущество до комфортного — 0:2. «Горняк» ответил лишь одной шайбой во втором периоде», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта Пензенской области, уточнив, что итог встречи — 1:2.

Таким образом, после 11 матчей команда набрала 13 очков. «Дизель» располагается на 21 месте турнирной таблицы.

В предстоящую пятницу, 13 октября, клуб в Орске встретится с «Южным Уралом», который находится на десятой строчке.