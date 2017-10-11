«Империя» из Пензы не поедет на последний тур ЧР по регби-7 из-за финансовых проблем Спорт

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя» вынуждена отказаться от участия в последнем туре чемпионата России по регби-7, который состоится в Краснодаре 14–15 октября, из-за недостаточного финансирования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе клуба.

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«Таким образом, на этом сезон 2017 года для нашей команды закончен. В отличие от прошлого года, «Империя» сумела сыграть весь чемпионат России по регби, полноценно выступить в Кубке страны по регби-7 и принять участие в двух из трех туров чемпионата по регби-7», — пояснили в пресс-службе.

В клубе отметили, что по итогам второго тура чемпионата России по регби-10 «Империя» занимает девятое место.

«После третьего тура, в котором также не будут выступать «Слава-Юность Москвы» и сборная Республики Крым, но выступит «Булава» из Таганрога, турнирное положение может измениться», — сказали в пресс-службе.