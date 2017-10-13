Пензенский шахматист Андрей Терсинцев участвует в чемпионате мира Спорт

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Андрей Терсинцев из Пензенской области принимает участие в третьем чемпионате мира по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями (3rd World Chess Championship for Disabled) в Дрездене.

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Турнир стартовал неделю назад, 6 октября. Он проводится по круговой системе в семь туров.

В первом Андрей Терсинцев выиграл у спортсмена из Германии со счетом 1:0. Второй и третий он провел с представителями Польши и России вничью. В четвертом туре соперником пензенца стал шахматист из ФРГ, встреча завершилась с результатом 1:0.

Единственное поражение Андрей Терсинцев потерпел от россиянина Евгения Суслова со счетом 0:1, а в шестом туре он вновь оказался сильнее соперника, обыграв члена сборной Венгрии — 1:0.

В данный момент шахматист из Пензенской области соревнуется со спортсменом из Германии, который находится на 19-й строчке турнирной таблицы. Андрей Терсинцев пока располагается на 14-й.

Планируется, что по итогам соревнований будет определен чемпион мира по шахматам среди инвалидов 2017 года. Кроме того, будут названы победители в отдельных номинациях — среди слепых, среди глухих, среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Также станет известна лучшая команда.

Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России, в состав сборной страны лиц с ПОДА также входят Андрей Ободчук, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, Дмитрий Щербин из Свердловской области и Денис Палин — из Саратовской.

В национальную команду спортсменов с нарушениями зрения включены Юрий Мешков из Смоленской области, Алексей Тихонов и Руслан Дроганов из Хакасии, Станислав Боборыкин из Московской области и Евгений Суслов — из Ивановской.