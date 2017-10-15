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Пензенский «Зенит» и липецкий «Металлург» сыграли вничью

12:41 | 15.10.2017 | Спорт

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Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» и липецкий «Металлург» сыграли вничью в рамках 13 тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Пензенский «Зенит» и липецкий «Металлург» сыграли вничью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Первомайский» в Пензе в минувшую субботу, 14 октября, завершилась с результатом 3:3.

Счет в матче открыл футболист «Зенита» Герман Онугха, а вскоре Давид Гатикоев увеличил отрыв до 2:0.

Ответный мяч в пустые ворота забил полузащитник липчан Сергей Белоусов — результат стал 2:1.

После этого «Зенит» проявил упорство, и Герман Онугха оформил дубль, доведя счет до 3:1, однако сохранить преимущество надолго не удалось. Пятый гол в матче на свой счет записал нападающий «Металлурга» Руслан Ахвледиани. Он же забил и решающий мяч — 3:3.

Комментируя состоявшуюся встречу, наставник пензенского «Зенита» Владимир Радкевич отметил «сумасшедшую самоотдачу» своих подопечных.

«Но вот эти ошибки, которые мы допускаем в обороне, приводят к такому результату», — сказал он, добавив, что «такого не должно быть».

Таким образом, после 13 проведенных игр «Зенит» набрал 7 очков и располагается на 12 месте турнирной таблицы.

Следующий матч команда проведет в Москве против «Строгино» 22 октября.
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