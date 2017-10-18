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В Пензе во время экскурсий по «Дизель-Арене» покажут заливку льда и комментаторские будки

11:22 | 18.10.2017 | Спорт

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Жители Пензы и гости города могут посетить спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» с экскурсией, в ходе которой сотрудники учреждения покажут им то, что обычно скрыто от глаз обывателей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник службы по спортивно-массовой работе СЗК «Дизель-Арена» Валентина Процюк.

В Пензе во время экскурсий по «Дизель-Арене» покажут заливку льда и комментаторские будки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы проводим обзорную экскурсию по спортивно-зрелищному комплексу, начиная от момента подготовки льда», — пояснила собеседница агентства.

Валентина Процюк добавила, что также посетители увидят, как работают технические службы при проведении хоккейных матчей.

По ее словам, экскурсионные группы могут побывать в комментаторских и операторских кабинах, где им будет продемонстрирована работа аппаратуры.

«Затем мы рассказываем об истории школы хоккея и проводим экскурсию в музее», — добавила собеседница агентства.

Валентина Процюк пояснила, что после этого для участников группы — как для школьников, так и для взрослых — предусмотрена спортивная часть.

«Есть два пути по интерактивному проведению. Если ребята желают, катаются на коньках на льду, для них освобождается время. [...] И есть второй вариант — мы ребят ставим в ворота, и они сами пытаются забить гол», — уточнила она.

Дополнительную информацию о стоимости экскурсий, которые проводятся по предварительной записи, и возможности их организации в конкретные дни можно получить по телефону: +7 (8412) 23-21-52.
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