Пензенская «Лагуна-УОР» уступила «МосПолитеху» во втором матче Кубка России Спорт

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» уступила команде «МосПолитех» во втором матче Кубка России по мини-футболу среди женских команд в конференции «Запад» в субботу, 21 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся в Орле, завершилась со счетом 3:5. За пензенскую команду голы забили Екатерина и Мария Самойловы, а также Александра Чернова.

В минувшую пятницу, 20 октября, пензенские футболистки встречались с командой «ОрелГУ». В этом матче «Лагуна-УОР» одержала победу со счетом 4:1. Отличились Кристина Хайрулина, Мария Крупина, Оксана Антонова и Юлия Нелюбова.

После двух игр «Лагуна-УОР» набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Следующую встречу пензенская команда проведет в предстоящий понедельник, 23 октября. Соперником выступит «Аврора» из Санкт-Петербурга.