Наталья Афремова из Пензы стала третьей на Кубке России по велоспорту-ВМХ Спорт

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Представительница клуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова заняла третье место на Кубке России по велоспорту-ВМХ 2017 года.

Фото: 58sport.ru

По итогам финального этапа, состоявшегося в Саранске, она уверенно победила в категории «Женщины-элита». Также спортсменка становилась лучшей на первом и втором этапах, которые проходили в феврале и марте.

В связи с выступлением за сборную России на Кубках Европы и мира Наталья Афремова пропустила четвертый этап, но это не помешало ей по общей сумме очков войти в число призеров.

Еще один представитель пензенского велоклуба Алексей Фефилов участвовал в Саранске во всероссийских соревнованиях среди юниоров.

По сумме двух дней он занял третье место, что позволило ему во всероссийском рейтинге 2017 года расположиться на первом месте, сообщается на сайте горспорткомитета.