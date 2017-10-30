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В Пензе «Дизель» потерпел поражение в матче против «Рубина»

08:08 | 30.10.2017 | Спорт

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Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Рубин» из Тюмени в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

В Пензе «Дизель» потерпел поражение в матче против «Рубина»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся в минувшее воскресенье, 29 октября, завершилась со счетом 1:2.

Многие болельщики были вынуждены пропустить первый игровой отрезок, так как большую его часть провели в очереди за билетами. На трибунах практически не было свободных мест.

В течение первых двух периодов инициативой владел «Рубин», проводя большое количество атак. Две из них завершились успехом — шайбы забросили Константин Савенков и Антон Угольников.

В финальной двадцатиминутке «Дизель» начал активнее атаковать соперника, что привело к одному голу — отличился Андрей Алексеев. В конце встречи главный тренер команды Андрей Сидоренко принял решение играть без вратаря, однако это не помогло сравнять счет.

Финальный свисток зафиксировал поражение «Дизеля».

По итогам 18 игр пензенская команда набрала 23 очка и занимает 20 место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Красноярске, где сыграет с местным «Соколом» в субботу, 4 ноября.
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