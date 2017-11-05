В Калуге матч местной футбольной команды и «Зенита» из Пензы закончился ничьей Спорт

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Матч 16 тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» между «Калугой» и пензенским «Зенитом», состоявшийся на стадионе «Анненки» в минувшую субботу, 4 ноября, завершился ничьей со счетом 0:0.

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«Несмотря на нулевой исход встречи, игра получилась динамичной и интересной. В первом тайме хозяева имели заметное преимущество, но «Зенит» провел несколько опасных контратак. Уже на 2-й минуте калужане «разогрели» Олега Суворова, но удар пришелся прямо в него. Затем опасно бил по воротам Дмитрий Пикатов, выручил уже Владимир Отмахов. На 12 минуте Олег Суворов блестяще среагировал на удар в упор, ногой отбив сильно пущенный мяч. Затем Дмитрий Пикатов в последний момент сумел отбить мяч на угловой. Несколько раз опасно бил по нашим воротам Юрий Дубровин, но это был не его день. В самом конце тайма после красивой комбинации, которую начал Владислав Ослоновский, Герман Онугха бил головой в пустые ворота из пределов вратарской, но мяч пролетел мимо», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба «Зенит».

В команде добавили, что во втором тайме пензенские футболисты выровнял игру.

«Хозяева имели по существу только два реальных момента для взятия ворот, да и те возникли после индивидуальных ошибок наших игроков. В целом команда сыграла компактно, показала хорошее движение, а в конце игры перехватила инициативу. Третий «сухарь» заработал Олег Суворов, сыгравший надежно, за исключением одного момента, когда он опрометчиво покинул ворота, но его подстраховали защитники. Как всегда ярко сыграл Владислав Ослоновский, от которого исходила в основном острота в атаке», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, после 16 проведенных матчей пензенский «Зенит» имеет в своем активе 11 очков и располагается на 13 — предпоследней — строчке турнирной таблице.

В субботу, 11 ноября, команда проведет заключительную игру 2017 года с новомосковским «Химиком». Домашняя встреча состоится на стадионе «Первомайский» в 14.00.