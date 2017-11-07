Денис Айрапетян из Пензы примет участие в этапе Кубка мира по шорт-треку

Конькобежец заявлен на дистанциях 500 и 1 тыс. метров.
Также в состав сборной России вошли Виктор Ан и Семен Елистратов, которые выступят на дистанциях 500 и 1,5 тыс. метров, Владимир Григорьев и Александр Шульгинов — 1 тыс. метров, а также Павел Ситников — 1,5 тыс. метров.
Среди женщин честь страны будут защищать Татьяна Бородулина и Юлия Шишкина, которые пробегут 500 метров, Софья Просвирнова — 500 и 1,5 тыс. метров, Екатерина Константинова — 1 тыс. метров, Евгения Захарова и Екатерина Ефременкова — 1 тыс. и 1,5 тыс. метров, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
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