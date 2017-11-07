Денис Айрапетян из Пензы примет участие в этапе Кубка мира по шорт-треку Спорт

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский спортсмен Денис Айрапетян примет участие в третьем этапе Кубка мира по шорт-треку, который пройдет в Шанхае с 9 по 12 ноября.

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Конькобежец заявлен на дистанциях 500 и 1 тыс. метров.

Также в состав сборной России вошли Виктор Ан и Семен Елистратов, которые выступят на дистанциях 500 и 1,5 тыс. метров, Владимир Григорьев и Александр Шульгинов — 1 тыс. метров, а также Павел Ситников — 1,5 тыс. метров.