Сборные Пензенской и Брянской областей сыграли в хоккей вничью Спорт

Брянск, 10 ноября 2017. PenzaNews. Хоккейный матч между сборными Пензенской и Брянской областей, состоявшийся в минувший четверг, 9 ноября, завершился со счетом 7:7. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Во время игры, прошедшей в Брянске, команды возглавили губернаторы Иван Белозерцев и Александр Богомаз.

Приветствуя игроков и болельщиков, губернатор Пензенской области отметил, что спорт объединяет людей.

«Поэтому сегодня мы вышли играть в хоккей. Хотелось бы, чтобы молодежь брала с нас пример», — сказал он.

В свою очередь губернатор Брянской области подчеркнул важность спорта в жизни всех людей.

«С Иваном Александровичем [Белозерцевым] мы показываем молодому поколению: где бы ты ни работал, всегда должен заниматься спортом, потому что это здоровый образ жизни, молодость и успех», — пояснил Александр Богомаз.

По окончании встречи Иван Белозерцев поблагодарил команду соперника за интересный матч, а болельщиков — за поддержку.