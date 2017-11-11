EN
13:51:21 Суббота, 11 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пенза примет первенство России по спортивной гимнастике

09:39 | 11.11.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Первенство России по спортивной гимнастике среди юношей пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 15 по 18 ноября.

Пенза примет первенство России по спортивной гимнастике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 100 гимнастов из 32 субъектов России в возрасте 11‒13 лет.

Они будут выступать по программам I и II спортивных разрядов.

Пензенскую область на первенстве представят шесть гимнастов ― Исмаил Гульмаяров, Иван Шкуров, Иван Мацуненко, Джабраил Селимов, Артем Царев и Егор Лаврин.

Спортсмены выполнят обязательную и произвольную программу.

Победитель личного многоборья и командного первенства определяется по сумме двух дней, сообщает пресс-служба спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензенской области получил условный срок за распространение порнографии Пензенские приставы сдали 22,5 литра крови
В Пензе полицейские изъяли 10 тыс. разовых доз наркотиков у подозреваемых в их сбыте В фонд президентской библиотеки передано почти 50 электронных копий изданий из Пензы
Прокуратура выявила многочисленные нарушения при организации питания в пензенских школах В доме на улице Ушакова в Пензе мужчину ударили ножом в шею
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver