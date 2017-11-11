Пенза примет первенство России по спортивной гимнастике Спорт

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Первенство России по спортивной гимнастике среди юношей пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 15 по 18 ноября.

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Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 100 гимнастов из 32 субъектов России в возрасте 11‒13 лет.

Они будут выступать по программам I и II спортивных разрядов.

Пензенскую область на первенстве представят шесть гимнастов ― Исмаил Гульмаяров, Иван Шкуров, Иван Мацуненко, Джабраил Селимов, Артем Царев и Егор Лаврин.

Спортсмены выполнят обязательную и произвольную программу.

Победитель личного многоборья и командного первенства определяется по сумме двух дней, сообщает пресс-служба спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.