Количество рабочих на стадионе «Зенит» в Пензе будет увеличено Спорт

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Количество рабочих, задействованных в строительстве административно-хозяйственного корпуса на территории стадиона «Зенит» в Пензе, который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 11 ноября, представитель подрядной организации МУП «Пензагорстройзаказчик» доложил главе администрации города, что на данный момент на объекте продолжается благоустройство территории тренировочной площадки, выполняется внутренняя отделка административного здания, а также завершено устройство разметки на поле с искусственным покрытием.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что динамика по благоустройству территории прослеживается.

«Необходимо, чтобы и внутренняя отделка здания проводилась в интенсивном темпе. Нужно продолжить практику ежедневных планерок на объекте с определением задач на день и контролем за их исполнением, чтобы завершить работы в сроки, установленные контрактом», ― цитирует мэра пресс-служба городской администрации.