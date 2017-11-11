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Пензенский «Зенит» поражением завершил осеннюю часть первенства России по футболу

17:24 | 11.11.2017 | Спорт

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Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» уступил «Химику» из Новомосковска в последнем матче осенней части первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Пензенский «Зенит» поражением завершил осеннюю часть первенства России по футболу

Фото: Penza-gorod.ru

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Первомайский» в Пензе завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Поддержать «Зенит» в домашнем матче на стадион пришел мэр Виктор Кувайцев. Перед началом встречи директор клуба Дмитрий Сергеев вручил главе городской администрации шарф с символикой команды.

В составе «Химика» отличились Юрий Андрейченко, оформивший хет-трик, Василий Орешкин и Артем Мингазов.

За «Зенит» голы забили Кирилл Муромцев и Владислав Ослоновский.

Таким образом, осеннюю часть турнира пензенская команда завершает на предпоследнем, 13 месте, турнирной таблицы.
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