Пензенский «Зенит» поражением завершил осеннюю часть первенства России по футболу Спорт Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» уступил «Химику» из Новомосковска в последнем матче осенней части первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Фото: Penza-gorod.ru Встреча, состоявшаяся на стадионе «Первомайский» в Пензе завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Поддержать «Зенит» в домашнем матче на стадион пришел мэр Виктор Кувайцев. Перед началом встречи директор клуба Дмитрий Сергеев вручил главе городской администрации шарф с символикой команды. В составе «Химика» отличились Юрий Андрейченко, оформивший хет-трик, Василий Орешкин и Артем Мингазов. За «Зенит» голы забили Кирилл Муромцев и Владислав Ослоновский. Таким образом, осеннюю часть турнира пензенская команда завершает на предпоследнем, 13 месте, турнирной таблицы. Нашли ошибку в тексте?

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