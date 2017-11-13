Пензенский «Дизель» с минимальным счетом обыграл команду «Химик» из Воскресенска Спорт

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над командой «Химик» из Воскресенска со счетом 1:0 в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который состоялся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в минувшее воскресенье, 12 ноября.

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Единственную шайбу в ворота соперника забросил Владислав Барулин.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко на пресс-конференции после матча назвал игру напряженной, отметив, что у пензенской команды есть проблемы с реализацией.

«Я хочу поблагодарить ребят за волевую победу. Спасибо зрителям, что пришли и поддержали нас в сложном матче. Нам очень нужна поддержка с трибун. Все понимают, как играет «Химик». Мы хотели добиться победы, и мы ее добились. Видно, что в конце не хватало свежести», — уточнил он.

По мнению Андрея Сидоренко, это связано с тем, что у игроков было только три дня на отдых после тяжелого выезда.

«Сейчас самое главное — восстановить ребят, будем готовиться к чеховской «Звезде», — добавил главный тренер «Дизеля».

По итогам матча «Дизель» расположился на 17 строчке турнирной таблицы.