Пензенскую федерацию автоспорта возглавил Александр Цыганов Спорт

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Александр Цыганов единогласно избран руководителем федерации автоспорта Пензенской области в ходе отчетно-выборной конференции организации.

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На этом посту он сменил Сергея Полякова — в соответствии с уставом, глава федерации избирается раз в четыре года.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Александр Цыганов, также единогласно был выбран совет организации.

«Определили дальнейший вектор работы — развивать автомобильный спорт в Пензенской области. […] Мероприятий запланировано достаточно много на 2018 год: это трековые гонки, автокросс, автомногоборье, драг-рейсинг и трофи-рейды», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, бумаги для внесения необходимых изменений в документы планируется подать в министерство юстиции Пензенской области в ближайшие дни.