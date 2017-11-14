13 пензенских спортсменов выступят на всероссийском турнире по прыжкам в воду в Саранске Спорт Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. 13 воспитанников пензенской областной школы олимпийского резерва водных видов спорта примут участие во всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, посвященных памяти заслуженного тренера России Анатолия Ларюшкина. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Турнир пройдет в Саранске с 16 по 19 ноября среди спортсменов, имеющих квалификацию не ниже I взрослого разряда. Честь Пензенской области будут отстаивать Валерия Белова, Александра Бибикина, Валерия Шабанова, Ксения Гуранова, Полина Саекова, Яна Большакова, Алина Арефьева, Даниил Белов, Николай Борисов, Иван Карпов, Алина Кубасова, Георгий Коровин и Артем Барашкин. Соревнования будут проводиться по специальной программе — в зале и на воде, сообщается на сайте дворца водного спорта «Сура». Нашли ошибку в тексте?

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