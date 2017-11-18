Хоккейная команда во главе с пензенским губернатором поддержала движение «Putin Team» Спорт

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Хоккейная команда во главе с губернатором Иваном Белозерцевым, в состав которой вошли пензенские чиновники, руководители крупных предприятий и организаций, а также спортивные деятели, присоединилась к движению «Putin Team» («Команда Путина») во время товарищеского матча со сборной российских звезд «Ice Fighters», состоявшегося на льду комплекса «Дизель-Арена» вечером в пятницу, 17 ноября.

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Перед началом встречи в фойе и на трибунах болельщиков встречали ростовые куклы в виде символов Олимпиады в Сочи и абашевской игрушки. Также играли музыканты ― саксофонист и аккордеонист.

Товарищеский матч вызвал неподдельный интерес у жителей Пензы. Посмотреть на необычную игру пришли в основном представители молодежи и семьи с детьми.

На одной из трибун виднелся баннер с надписью «Мы в команде «Putin Team». Каждый в ней непобедим».

Под песню «Герои спорта» на лед сначала вышли юные фигуристки, затем — конькобежцы и хоккеисты, державшие в руках флаги белого, синего и красного цветов.

Затем болельщики аплодисментами встретили представителей обеих команд.

В сборную Пензенской области, помимо губернатора Ивана Белозерцева, который выступал под номером 58, вошли главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, директор СДЮСШОР олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин, замминистра здравоохранения Виталий Пивоварчук, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Игорь Лукашин, начальник федерального управления автодорог «Большая Волга» Сергей Логунов, тренеры «Дизелиста» и «Дизеля» Алексей Ваулин и Дмитрий Шандуров, а также генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников. Наставником команды стал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

В сборной звезд спорта играли чемпионы мира по хоккею Александр и Владимир Голиковы, первый заместитель гендиректора Ночной хоккейной лиги Дмитрий Иванов, президент промоутерской компании «Fight Nigts» Камил Гаджиев, капитан команды КВН «РУДН» Сангаджи Тарбаев, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков, а также Анастасия Легкодух, имеющая титул самой красивой хоккеистки. Командой руководил двукратный олимпийский чемпион Владимир Мышкин.

На свитерах хоккеистов располагалась надпись в виде хештега #PutinTeam.

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил, что члены команды «Ice Fighters» уже присоединились к движению «Putin Team».

«Этой игрой пензенская команда, пензенские хоккеисты вступают в движение в поддержку президента России Владимира Путина. Да здравствует Родина наша, Россия, да здравствует наш Пензенский регион, да здравствует президент России!» ― сказал он.

В свою очередь Владимир Мышкин поблагодарил представителей Пензенской области за активную гражданскую позицию.

«Хоккей ― командная игра. Она объединяет людей с одной большой целью ― победить. Мы все сегодня собрались здесь, чтобы поддержать нашего президента в том, что он делает для блага России», ― подчеркнул он.

Камил Гаджиев и Иван Белозерцев обменялись памятными подарками.

После этого народный хор исполнил гимн России, а затем Иван Белозерцев, Камил Гаджиев, Александр Кожевников и Владимир Мышкин произвели символическое вбрасывание шайбы.

На льду сразу же завязалась ожесточенная борьба. На 7-й минуте встречи счет открыл Игорь Сафонов из команды правительства. После этого пензенцы отличились еще три раза подряд ― точными ударами отметились Сергей Логунов, Иван Белозерцев и Дмитрий Каденков.

Периодически ведущая телеканала «Матч ТВ» Наталья Кларк брала у игроков короткое интервью, которое транслировалось на экраны над ареной.

У Ивана Белозерцева журналист поинтересовалась, как ему удается находить время на хоккей.

«Если у президента России [Владимира Путина] находится время при его загруженности играть в хоккей ночью, мы берем с него пример», ― пояснил губернатор Пензенской области.

В конце первого периода инициативой завладели игроки «Ice Fighters». Сначала гол забил Михаил Соколов, а затем ― Анастасия Легкодух.

Команда продолжила активно атаковать и в следующем игровом отрезке, что привело еще к трем заброшенным шайбам — голы на свой счет записали Михаил Соколов, Анастасия Легкодух и Бату Хасиков.

В начале финального периода пензенские хоккеисты начали отыгрываться. Сначала счет сравнял Игорь Сафонов, затем Игорь Лукашин вывел команду вперед, после чего Алексей Ваулин и Андрей Морозов увеличили преимущество до 8:5.

Впоследствии звездам российского спорта удалось отыграть две шайбы ― отличились Камил Гаджиев и Бату Хасиков, однако сравнять счет они так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал победу команды Пензенской области — 8:7.

В завершение матча были награждены проявившие себя игроки обеих команд.

Лучшими вратарями стали Дмитрий Краснихин из «Ice Fighters» и Алевтин Пинишин из пензенской команды, защитниками ― Владимир Бабашов и Алексей Ваулин, нападающими ― Анастасия Легодух и Игорь Сафонов.