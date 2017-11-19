Пензенцы не вошли в тройку сильнейших по итогам I тура первенства России по водному поло Спорт

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области не вошла в тройку сильнейших команд по итогам первого домашнего тура первенства России по водному поло среди юношей в возрасте до 17 лет, который состоялся в бассейне «Дельфин».

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Хозяева соревнований провели шесть игр, одержав лишь одну победу — над сборной Челябинской области, а также дважды завершив встречи ничьей — с командами из Новосибирской области и города Чехова.

В активе пензенской сборной 6 очков.

«По итогам первого тура победу одержала команда «Сибмолод» из Новосибирска, которая набрала 12 очков. На втором месте — сборная Челябинской области, у нее 8 очков. Третий результат показали представители Красноярского края, заработавшие 7 очков», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта Пензенской области.

В ведомстве добавили, что второй тур первенства также пройдет в бассейне «Дельфин» с 12 по 17 декабря.