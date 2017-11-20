Первенство России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 22 по 25 ноября Спорт

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Первенство России по спортивной гимнастике среди девушек пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 22 по 25 ноября.

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Ожидается, что участие в нем примут около 100 гимнасток из 35 регионов России в возрасте от 9 до 12 лет. Они выступят по программам I и II спортивных разрядов.

Пензенскую область на первенстве представят Анастасия Логинова и Екатерина Кутель.

Гимнастки выполнят обязательную и произвольную программы.

Победители личного многоборья и командного первенства будут определены по сумме двух дней. Финалы в отдельных видах будут разыграны 24 и 25 ноября, сообщает пресс-служба спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.