Девушки из Пензы уступили во всех встречах I тура первенства России по водному поло Спорт

Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Команда из Пензы потерпела поражения во всех четырех встречах, которые провела в рамках I тура первенства России по водному поло среди девушек в возрасте до 17 лет в Нижнем Новгороде.

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Как сообщается на сайте Федерации водного поло РФ, в первой игре пензенские спортсменки уступили сборной Нижегородской области с разгромным счетом 0:14. Во втором матче представительницы команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста обошли их с результатом 26:0. Третья встреча — со сборной Ростовской области — завершилась со счетом 1:14 в пользу соперниц. В завершение тура пензенские ватерполистки потерпели поражение от еще одной сборной Нижегородской области — хозяйки состязаний продемонстрировали уверенное лидерство с результатом 22:1.

В пресс-службе Минспорта региона пояснили, что теперь команде под руководством тренера Ильи Изотова предстоит участие во II туре первенства, которое пройдет в Дзержинске с 21 по 27 декабря.