EN
13:52:32 Воскресенье, 26 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Девушки из Пензы уступили во всех встречах I тура первенства России по водному поло

09:17 | 26.11.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Команда из Пензы потерпела поражения во всех четырех встречах, которые провела в рамках I тура первенства России по водному поло среди девушек в возрасте до 17 лет в Нижнем Новгороде.

Девушки из Пензы уступили во всех встречах I тура первенства России по водному поло. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте Федерации водного поло РФ, в первой игре пензенские спортсменки уступили сборной Нижегородской области с разгромным счетом 0:14. Во втором матче представительницы команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста обошли их с результатом 26:0. Третья встреча — со сборной Ростовской области — завершилась со счетом 1:14 в пользу соперниц. В завершение тура пензенские ватерполистки потерпели поражение от еще одной сборной Нижегородской области — хозяйки состязаний продемонстрировали уверенное лидерство с результатом 22:1.

В пресс-службе Минспорта региона пояснили, что теперь команде под руководством тренера Ильи Изотова предстоит участие во II туре первенства, которое пройдет в Дзержинске с 21 по 27 декабря.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы отметил положительную динамику строительства школы на Шуисте В Каменке прокуратура добилась оборудования тротуара на улице Ворошилова
Мэр Пензы проинспектировал ход строительства водопровода в Лесном В Каменке уроженец Узбекистана подозревается в незаконном обороте наркотиков
Валерий Савельев поздравил жительниц Пензы с Днем матери Жительница Пензы, избившая скалкой пожилую женщину, не смогла добиться смягчения приговора
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама