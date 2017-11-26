Пензенский губернатор вышел на теннисный корт в рамках праздничного турнира Спорт

Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал участником турнира, посвященного Дню ракетных войск и артиллерии, который стартовал на базе теннис-центра «Виктория» в минувшую субботу, 25 ноября.

Фото: Pgduma.ru

На корте он сражался в паре с руководителем исполкома реготделения «Единой России» Юрием Дворяниновым.

Как сообщает пресс-служба пензенской гордумы, также в двухдневных соревнованиях участвуют заместитель главы города на внештатной основе Иван Краснов, депутаты Денис Желиховский и Сергей Куличков.

Читайте также

Иван Белозерцев и Юрий Дворянинов выиграли теннисный турнир среди ветеранов

Среди тех, кто пришел поддержать теннисистов в первый день состязаний, были министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский и генеральный директор ОАО «Сельская здравница» Александр Плющ.

Итоги турнира будут подведены в воскресенье, 26 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 октября 2015 года в ходе пресс-конференции губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что напряженный рабочий график не позволяет ему заниматься большим теннисом в том объеме, как раньше. Он пояснил, что к этому виду спорта «пристрастился, когда был посвободнее» и работал в Законодательном собрании региона.

Вместе с тем в 2016 году Иван Белозерцев и руководитель исполкома реготделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов одержали победу в категории «100+» по итогам теннисного турнира среди ветеранов, посвященного Дню защитника Отечества.