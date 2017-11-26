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Пензенская «Юность» встретится с оренбургской «Надеждой-2»

15:54 | 26.11.2017 | Спорт

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Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская «Юность» проведет домашние игры чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона с лидером состязаний — «Надеждой-2» из Оренбургской области — 27 и 28 ноября.

Пензенская «Юность» встретится с оренбургской «Надеждой-2». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Матчи состоятся на базе спортивного центра «Юность» в Пензе.

На сегодняшний день оренбургский клуб играет без поражений — он одержал 12 побед во всех проведенных встречах и с 24 очками возглавляет турнирную таблицу.

«Пензенская команда уступает предстоящему сопернику 4 очка. Пензенские баскетболистки дважды оступились в Вологде, проиграли второй матч в Новосибирске и первый в Красноярске», — напомнила пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

Она уточнила, что матчи начнутся в 17.30.

Вход на них является свободным.
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