Пензенская «Юность» встретится с оренбургской «Надеждой-2»
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Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская «Юность» проведет домашние игры чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона с лидером состязаний — «Надеждой-2» из Оренбургской области — 27 и 28 ноября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Матчи состоятся на базе спортивного центра «Юность» в Пензе.
На сегодняшний день оренбургский клуб играет без поражений — он одержал 12 побед во всех проведенных встречах и с 24 очками возглавляет турнирную таблицу.
«Пензенская команда уступает предстоящему сопернику 4 очка. Пензенские баскетболистки дважды оступились в Вологде, проиграли второй матч в Новосибирске и первый в Красноярске», — напомнила пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.
Она уточнила, что матчи начнутся в 17.30.
Вход на них является свободным.