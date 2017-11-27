Семья Мрастевых победила на семейном турнире по дзюдо в Пензе Спорт

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Семья Мрастевых стала победителем семейного турнира по дзюдо «Judo Family», который прошел во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в минувшее воскресенье, 26 ноября.

Фото: федерация дзюдо Пензенской области

Второе место заняли Алиевые, а третье поделили семьи Яковлевых и Тактаровых.

В рамках турнира состоялись показательные выступления пензенских дзюдоистов, после чего была организована небольшая разминка.

Участники состязались в упражнениях на ловкость, силу и выносливость с элементами дзюдо. Каждая команда состояла из детей 2008–2009 годов рождения и их родителей.

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо региона Эдуард Копылов, участие в турнире приняли 15 семей из Пензы и Кузнецка.

«Спортивные трофеи достались не только победителям — всем участникам были вручены памятные подарки», — отметил собеседник агентства.