Пензенский «Дизель» потерпел поражение в Китае Спорт

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл клубу «Хэйлунцзян» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который состоялся в китайском Харбине в понедельник, 27 ноября.

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Счет был открыт уже на третьей минуте встречи — шайбу забросил Михаил Мокин из китайской команды. Через несколько минут ответить смог Никита Иванов из «Дизеля». До конца первого периода также удалось отличиться Артему Гарифулину из «Хэйлунцзяна».

Третий гол за китайскую команду забил Ин Руди в начале финального отрезка игры. Разрыв в счете уменьшил Андрей Алексеев из «Дизеля», но это не помогло пензенской команде. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев льда — 3:2.

После 27 игр пензенская команда по-прежнему имеет в своем активе 35 очков. Она опустилась на 20 строчку турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизель» также проведет в Китае, где в среду, 29 ноября, встретится с «Ценг Тоу».