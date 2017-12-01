Молодежный состав пензенской «Лагуны-УОР» впервые стал победителем первенства России Спорт

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Молодежный состав пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» впервые стал победителем первенства России по мини-футболу среди команд 1999–2000 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Amfr.ru

В заключительный день турнира — в четверг, 30 ноября — пензенские спортсменки разгромили сверстниц из клуба «Снежана-Котельники» из Московской области со счетом 13:0.

Хет-триками отметились сестры Мария и Екатерина Самойловы, дубль в свой актив записали Валерия Усачева и Алина Пронькина, по одному разу отличились Виктория Пузанова и Дарья Смирнова.

Кроме того, гол в свои ворота забила представительница московской команды Дарья Возняк.

Второе место в первенстве заняли игроки «МосПолитеха», третье — «Авроры».