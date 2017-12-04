Пенза примет всероссийские соревнования по эстетической гимнастике Спорт

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Пенза примет сразу четыре всероссийских турнира по эстетической гимнастике в предстоящие выходные, 9 и 10 декабря.

Фото: Константин Санталов, Vfeg.ru

Состязания пройдут на базе дворца единоборств «Воейков».

Гимнастки поборются за победу на Кубке России, в соревнованиях «Надежды России», кубке Российского студенческого спортивного союза и областном турнире «Звезда Суры».

Как сообщила ИА «PenzaNews» президент федерации эстетической гимнастики Пензенской области, заслуженный мастер спорта России Евгения Бочкарева, этот вид спорта в регионе появился лишь в 2015 году, а первые соревнования состоялись уже через год.

«35 регионов мы ожидаем. […] Из них 650 человек участников, плюс тренеры и организаторы от каждой команды приедут», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в шести возрастных категориях за победу будут бороться гимнастки в возрасте от 6 лет.

«Пензенская область будет представлена во всех категориях […] — семь команд выступает», — добавила Евгения Бочкарева, уточнив, что в 2016 году участвовало лишь три команды.

Она пояснила, что эстетическая гимнастика включает в себя элементы гимнастики, акробатики и танца.

«Синтетический вид спорта, который объединяет в себе несколько направлений. Девочки выступают только вместе — у них командный вид спорта. Минимум шесть гимнасток, максимум — двенадцать», — сказала президент федерации эстетической гимнастики Пензенской области.

По ее словам, спортсменок по 20-бальной системе оценивают 20 судей.

«Приятно, что девочкам нравится и многие родители ведут детей в данный вид спорта, потому что не все могут [выступать] в художественной гимнастике — у кого-то координации нет, у кого-то со зрением проблемы. Разные причины. Это совершенно другой вид гимнастики», — пояснила Евгения Бочкарева.

Она подчеркнула, что перейти из художественной гимнастики в эстетическую очень сложно.

«Лучше начинать этот вид спорта с нуля, с шестилетнего возраста», — добавила президент федерации эстетической гимнастики Пензенской области.

По ее словам, как командный вид спорта эстетическая гимнастика позволяет более слабым спортсменкам тянуться за более сильными.

«Дети могут заниматься совершенно со средними данными, не очень одаренные, как в художественной гимнастике. Там очень сложные правила — нужно чтобы и фактура была [...]. Здесь может с любой фактурой девочка научиться элементам, себя красиво показать на площадке», — пояснила Евгения Бочкарева.