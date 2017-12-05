Пензенский «Дизель» в Чехове уступил «Звезде» в упорной борьбе Спорт

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил клубу «Звезда» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в подмосковном Чехове в минувший понедельник, 4 декабря.

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В начале встречи команды стали поочередно атаковать ворота друг друга, что привело к двум шайбам за пять минут: сначала отличился Никита Попугаев из «Звезды», а затем — Андрей Алексеев из «Дизеля».

Жесткие атаки привели также к разбитому бортовому стеклу, в связи с чем в игре была сделана длительная пауза для его замены.

После этого Владимир Пешехонов сумел вывести пензенскую команду вперед.

Во втором периоде две шайбы подряд забросили игроки «Звезды» Никита Попугаев и Павел Подлубошнов.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко принял решение о замене голкипера — вместо Олега Назарова на защиту ворот встал Антон Кислицын.

Затем с разницей в 12 секунд Игорь Фефелов и Давид Думбадзе забили голы чеховской команде, что стало причиной замены вратаря «Звезды» Артема Корепанова на Дмитрия Лозебникова.

В финальной двадцатиминутке удалось отличиться Артему Антипову и Михаилу Мещерякову из «Звезды», а также Александру Тарасову из «Дизеля».

Финальный свисток зафиксировал победу хозяев льда со счетом 6:4.

Таким образом, после 30 игр пензенская команда набрала 38 очков и занимает 22 место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Дизель» проведет на домашнем льду в предстоящий понедельник, 11 декабря. Соперником выступит новокузнецкий «Металлург».