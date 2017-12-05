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В Пензе пройдет турнир по дзюдо, посвященный 100-летию органов безопасности РФ

16:34 | 05.12.2017 | Спорт

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Открытый турнир по дзюдо, посвященный 100-летию со дня образования органов безопасности Российской Федерации, пройдет на базе дворца единоборств «Воейков» в Пензе в субботу, 23 декабря.

В Пензе пройдет турнир по дзюдо, посвященный 100-летию органов безопасности РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, борьбу за победу будут вести юноши 2001–2003 годов рождения.

«На татами выйдут сильнейшие спортсмены в десяти весовых категориях — до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 кг, а также более 90 кг. В настоящее время поступили заявки от спортивных клубов Москвы, Мордовии, Саратовской и Самарской областей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подготовку к соревнованиям осуществляет федерация дзюдо Пензенской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.
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