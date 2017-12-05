В Пензе пройдет турнир по дзюдо, посвященный 100-летию органов безопасности РФ Спорт

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Открытый турнир по дзюдо, посвященный 100-летию со дня образования органов безопасности Российской Федерации, пройдет на базе дворца единоборств «Воейков» в Пензе в субботу, 23 декабря.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, борьбу за победу будут вести юноши 2001–2003 годов рождения.

«На татами выйдут сильнейшие спортсмены в десяти весовых категориях — до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 кг, а также более 90 кг. В настоящее время поступили заявки от спортивных клубов Москвы, Мордовии, Саратовской и Самарской областей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подготовку к соревнованиям осуществляет федерация дзюдо Пензенской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.