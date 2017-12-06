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Мэр Пензы проверил, как идет ремонт бассейнов в школах

15:36 | 06.12.2017 | Спорт

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проверил, как идет ремонт бассейнов в школах города.

Мэр Пензы проверил, как идет ремонт бассейнов в школах

Фото: Penza-gorod.ru

Директор школы №63 Елена Шорникова проинформировала мэра о том, что на сегодняшний день произведена замена чаши бассейна, окон, дверей и кафеля, продолжается ремонт душевых, раздевалок, туалетов и монтаж трубопровода. Ожидается, что реконструкция будет завершена к концу декабря.

Виктор Кувайцев призвал осуществлять постоянный контроль за ходом ремонта.

«Все бассейны в образовательных учреждениях должны работать. Важно, чтобы школьники занимались плаванием и другими видами спорта для поддержания здоровья и физической формы», — отметил мэр.

Затем он посетил школу №35. Директор учреждения Галина Шадчнева сообщила, что ремонт уже завершен: новый бассейн с вертикальным освещением оснащен современными оборудованием, системой фильтрации и очистки. Была произведена замена шкафов, скамеек, фенов, установлена вытяжная и приточная система вентиляции.

Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев подчеркнул, что важно не просто отремонтировать школьные бассейны, а сделать их комфортными.

По его словам, в этом случае у детей появится дополнительный стимул посещать занятия.

Как сообщает пресс-служба мэрии, капитальный ремонт бассейнов завершен в школах №36 и № 1.

В лицее №2 вода сдана на анализ, с 11 декабря бассейн будет работать. Заполнение чаши ведется в школе №75/62.

Продолжается ремонт бассейнов в школах №32 и №77. Их окончание запланировано на 31 декабря.
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