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Ушел из жизни тренер по биатлону Николай Елахов

15:30 | 10.12.2017 | Спорт

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Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Заслуженный тренер России по биатлону, уроженец поселка Сосновоборск Пензенской области Николай Елахов скончался в возрасте 77 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

Ушел из жизни тренер по биатлону Николай Елахов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Николай Андреевич [Елахов] — один из немногих тренеров России, кто был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения», а также специальным знаком «За отличие в олимпийском движении», — отметили в ведомстве.

Министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский и весь коллектив ведомства выразили соболезнования родным и близким покойного.

Елахов Николай Андреевич родился в поселке Сосновоборск Пензенской области 27 ноября 1940 года.

В 1961 году окончил факультет физического воспитания Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского.

С 1964 года являлся тренером сборной Пензенской области по лыжным гонкам, с 1970 года — по биатлону.

Его воспитанники Александр Елизаров и Иван Тюлюкин входили в состав сборной СССР по биатлону в период с 1973 по 1980 годы.

Заслуженный тренер России по биатлону.
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