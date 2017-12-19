Сотрудники пензенского управления АО «Транснефть – Дружба» отличились в шахматах Спорт

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Представители Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» стали лучшими в шахматах на тренировочных соревнованиях в рамках подготовки к IV летней спартакиаде системы «Транснефть» 2018 года, которые завершились в Брянске.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

В спортивных мероприятиях приняли участие 180 работников всех структурных подразделений компании: команды Куйбышевского, Мичуринского, Пензенского районных управлений (РУ), а также сборная «Брянский регион». В нее вошли сотрудники Брянского РУ, производственно-эксплуатационного управления и аппарата управления предприятия.

Соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису и шахматам прошли на базе брянского госучилища олимпийского резерва. Бегуны и участники легкоатлетической эстафеты состязались в спорткомплексе «Локомотив», а пловцы — в бассейне «Динамо». Игры по мини-футболу состоялись в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск».

В результате команда «Брянский регион» одержала победу в баскетболе и плавании. Лучшими волейболистами признаны сотрудники Мичуринского РУ. Они же взяли «золото» в мини-футболе. Представители Куйбышевского РУ стали первыми в легкоатлетических соревнованиях и настольном теннисе.

В общекомандном зачете не было равных «Брянскому региону», второе и третье места заняли представители Мичуринского и Куйбышевского РУ соответственно, сообщает пресс-служба компании.

АО «Транснефть – Дружба» представляет ПАО «Транснефть» в Пензенской области.

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а также производственно-эксплуатационное управление.

В 2016 году в зону ответственности предприятия в результате интеграции с АО «Транснефтепродукт – Самара» вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

Филиал АО «Транснефть – Дружба» — Пензенское районное управление — со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников создан 1 апреля 2017 года.

В 2016 году компания перечислила в бюджет Пензенской области более 765 млн. рублей. Объем благотворительной помощи, оказанной предприятием, за последние пять лет в финансовом выражении превысил 107 млн. рублей.