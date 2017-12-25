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В Пензенской области проверят обеспеченность школ лыжами

09:43 | 25.12.2017 | Спорт

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Чиновники проанализируют, в каких школах Пензенской области не хватает лыж. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области проверят обеспеченность школ лыжами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В срочном порядке до конца года проанализируйте ситуацию, чтобы мы могли за время каникул поправить ее [там], где есть проблемы», — сказал он, обращаясь к министру образования Пензенской области Александру Воронкову и главе Минспорта региона Григорию Кабельскому в ходе оперативного совещания в правительстве в понедельник, 25 декабря.

Иван Белозерцев призвал обратить особое внимание на состояние инвентаря.

В свою очередь Александр Воронков пояснил, что в школах обычно достаточно лыж, чтобы обеспечить ими во время занятия один класс, однако родителей призывают приобретать спортинвентарь для внеурочных занятий.

«Лыжи покупаются, но не в том объеме, в котором хотелось бы», — сказал министр.

На это губернатор заметил, что хотел бы услышать о полной обеспеченности школ лыжами.

«Нужно сделать такую программу или потребовать у муниципальных образований», — поручил Иван Белозерцев.
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