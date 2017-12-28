EN
21:25:37 Четверг, 28 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенцы смогут бесплатно поиграть в футбол, поплавать и посетить тренажерный зал 1 января

16:09 | 28.12.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Жители Пензы смогут бесплатно посетить сооружения центра спортивной подготовки региона в день открытых дверей, 1 января.

Пензенцы смогут бесплатно поиграть в футбол, поплавать и посетить тренажерный зал 1 января

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ЦСП, с 14.00 будет свободный вход во дворец спорта «Олимпийский», на стадион «Первомайский», спортивный центр «Юность», физкультурно-оздоровительный комплекс «Звезда», дворец единоборств «Воейков» и спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный».

В частности, в «Олимпийском» после полудня можно будет бесплатно посетить бассейн и тренажерный зал, а по предварительной записи также сыграть в футбол, волейбол и теннис.

На территории СОК «Семейный» будет организовано катание на лыжах.

Кроме того, в учреждениях ЦСП во время выходных организуют открытые уроки и соревнования. Так, во дворце спорта «Олимпийский» 6 января в 10.00 будет праздничная эстафета, а 8 января в 10.00, 18.30 и 19.30 будут проводиться бесплатные занятия с посетителями. 7 января за наличный расчет будет действовать скидка в бассейн 50% для всех, кроме тех, кто пользуется льготами.

На стадионе «Первомайский» 5 января в 17.00 и 18.00 пройдут занятия по классическому и народному танцу.

Во дворце единоборств «Воейков» будут занятия по эстетической гимнастике: 4 и 5 января — с 10.00 до 12.00, а 6, 8 и 9 января — с 12.30 до 14.00. 4 января в 10.00 там же инструктор Ирина Лукашина проведет кардиотренировку «Ударим по калориям». 5 января в 11.00 во дворце единоборств пройдет спортивный праздник «Фитнес-марафон» в тренажерном зале и фитнес-зале с бесплатным посещением сауны.
Актуальное
Читайте также
Белозерцев предложил транслировать видео о Пензенской области в кафе на трассе Марта Серебрякова представит Пензу на конкурсе «Новая звезда»
В пензенском Заксобрании организовали елку для детей депутатов Пензенский губернатор считает, что малые населенные пункты ждет непростое будущее
Младенческая смертность в Пензенской области составила 3,7 на 1 тыс. родившихся В Пензенской области истязавший падчерицу отчим получил 3 года колонии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver