Пензенцы смогут бесплатно поиграть в футбол, поплавать и посетить тренажерный зал 1 января Спорт

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Жители Пензы смогут бесплатно посетить сооружения центра спортивной подготовки региона в день открытых дверей, 1 января.

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Как сообщается на сайте ЦСП, с 14.00 будет свободный вход во дворец спорта «Олимпийский», на стадион «Первомайский», спортивный центр «Юность», физкультурно-оздоровительный комплекс «Звезда», дворец единоборств «Воейков» и спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный».

В частности, в «Олимпийском» после полудня можно будет бесплатно посетить бассейн и тренажерный зал, а по предварительной записи также сыграть в футбол, волейбол и теннис.

На территории СОК «Семейный» будет организовано катание на лыжах.

Кроме того, в учреждениях ЦСП во время выходных организуют открытые уроки и соревнования. Так, во дворце спорта «Олимпийский» 6 января в 10.00 будет праздничная эстафета, а 8 января в 10.00, 18.30 и 19.30 будут проводиться бесплатные занятия с посетителями. 7 января за наличный расчет будет действовать скидка в бассейн 50% для всех, кроме тех, кто пользуется льготами.

На стадионе «Первомайский» 5 января в 17.00 и 18.00 пройдут занятия по классическому и народному танцу.

Во дворце единоборств «Воейков» будут занятия по эстетической гимнастике: 4 и 5 января — с 10.00 до 12.00, а 6, 8 и 9 января — с 12.30 до 14.00. 4 января в 10.00 там же инструктор Ирина Лукашина проведет кардиотренировку «Ударим по калориям». 5 января в 11.00 во дворце единоборств пройдет спортивный праздник «Фитнес-марафон» в тренажерном зале и фитнес-зале с бесплатным посещением сауны.