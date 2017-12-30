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В Пензе из-за отсутствия снега отменили лыжные гонки

11:43 | 30.12.2017 | Спорт

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Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Соревнования по лыжным гонкам, которые планировалось провести на Олимпийской аллее Пензы в рамках акции «Зимние забавы» в пятницу, 5 января, отменены в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе из-за отсутствия снега отменили лыжные гонки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из-за потепления почти весь выпавший ранее снег растаял, что сделало состязания такого рода невозможными.

Вместе с тем в рамках акции состоится прием нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе дворца спорта «Рубин» у жителей с третьей по десятую возрастной ступеней по бегу, сгибанию рук в упоре лежа, наклону вперед, прыжкам в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки, подниманию туловища из положения лежа на спине.
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