В Пензе из-за отсутствия снега отменили лыжные гонки Спорт

Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Соревнования по лыжным гонкам, которые планировалось провести на Олимпийской аллее Пензы в рамках акции «Зимние забавы» в пятницу, 5 января, отменены в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Из-за потепления почти весь выпавший ранее снег растаял, что сделало состязания такого рода невозможными.

Вместе с тем в рамках акции состоится прием нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе дворца спорта «Рубин» у жителей с третьей по десятую возрастной ступеней по бегу, сгибанию рук в упоре лежа, наклону вперед, прыжкам в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки, подниманию туловища из положения лежа на спине.