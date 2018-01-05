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В Пензе стартовал прием нормативов ГТО

14:06 | 05.01.2018 | Спорт

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Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Прием нормативов всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялся впервые в 2018 году во дворце спорта «Рубин» в Пензе в пятницу, 5 января.

В Пензе стартовал прием нормативов ГТО

Фото: Pgduma.ru

Принять участие смогли жители от 11 до 70 лет. Все желающие зафиксировали свои достижения в беге, отжиманиях, наклоне вперед, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине и стрельбе из пневматической винтовки.

Параллельно со сдачей нормативов в зале выступали творческие коллективы Пензы.

Мероприятие посетили официальные лица, сообщает пресс-служба гордумы.

Выполнение всех испытаний ГТО должно приходиться на годовой отчетный период. По истечении этого срока они устаревают.

Для школьников и молодых людей до 24 лет этот срок определен с 1 июля текущего года по 30 июня последующего, а для всех остальных совпадает с началом и окончанием календарного года.
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