Игорь Жилинский вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля» Спорт Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Хоккеист, заслуженный тренер России Игорь Жилинский вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Бывший наставник хоккейного клуба «Рязань» теперь будет помогать главному тренеру команды Андрею Сидоренко вместе с Дмитрием Шандуровым. Игорь Жилинский уже приступил к работе в «Дизеле». В настоящее время команда готовится к домашней серии игр чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов. 9 января пензенские хоккеисты выйдут на лед против челябинского «Челмета». Жилинский Игорь Валентинович родился 16 января 1963 года в Омске. Окончил Омский государственный институт физической культуры (ОГИФК). Выступал за команды «Авангард» из Омска в 1980–1984, 1986–1988 и 1994–1996 годах, СКА из Новосибирска 1984–1986 годах, «Лада» из Тольятти 1989–1993 годах, польский клуб «Напшуд» в 1993 и тюменский «Рубин» в 1993–1994 годах. Тренерскую карьеру начал в 1997 году, став наставником команды ДЮСШ «Авангард». Нашли ошибку в тексте?

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