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Игорь Жилинский вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля»

14:09 | 06.01.2018 | Спорт

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Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Хоккеист, заслуженный тренер России Игорь Жилинский вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игорь Жилинский вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Бывший наставник хоккейного клуба «Рязань» теперь будет помогать главному тренеру команды Андрею Сидоренко вместе с Дмитрием Шандуровым.

Игорь Жилинский уже приступил к работе в «Дизеле».

В настоящее время команда готовится к домашней серии игр чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов. 9 января пензенские хоккеисты выйдут на лед против челябинского «Челмета».

Жилинский Игорь Валентинович родился 16 января 1963 года в Омске.

Окончил Омский государственный институт физической культуры (ОГИФК).

Выступал за команды «Авангард» из Омска в 1980–1984, 1986–1988 и 1994–1996 годах, СКА из Новосибирска 1984–1986 годах, «Лада» из Тольятти 1989–1993 годах, польский клуб «Напшуд» в 1993 и тюменский «Рубин» в 1993–1994 годах.

Тренерскую карьеру начал в 1997 году, став наставником команды ДЮСШ «Авангард».
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