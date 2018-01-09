Пенза в 2018 году примет чемпионат России по настольному теннису и спартакиаду молодежи Спорт

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Пензенская область примет в 2018 году несколько федеральных спортивных мероприятий, в числе которых чемпионат России по настольному теннису и финал спартакиады молодежи. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первое такое мероприятие будет в феврале. Это чемпионат страны по настольному теннису. В рамках этого чемпионата состоится еще отборочный матч сборной России по настольному теннису с [командой] одной из европейских стран», — сказал он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве во вторник, 9 января.

Министр добавил, что также в Пензе летом пройдут финальные соревнования спартакиады молодежи.