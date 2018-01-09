EN
23:17:58 Вторник, 9 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пенза в 2018 году примет чемпионат России по настольному теннису и спартакиаду молодежи

17:51 | 09.01.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Пензенская область примет в 2018 году несколько федеральных спортивных мероприятий, в числе которых чемпионат России по настольному теннису и финал спартакиады молодежи. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский.

Пенза в 2018 году примет чемпионат России по настольному теннису и спартакиаду молодежи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первое такое мероприятие будет в феврале. Это чемпионат страны по настольному теннису. В рамках этого чемпионата состоится еще отборочный матч сборной России по настольному теннису с [командой] одной из европейских стран», — сказал он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве во вторник, 9 января.

Министр добавил, что также в Пензе летом пройдут финальные соревнования спартакиады молодежи.
Актуальное
Читайте также
Пензенцы могут присоединиться к природоохранной акции «Серая шейка» Пензенский губернатор намерен встретиться с главами спортивных федераций
В Пензе выяснят, насколько высшее образование соответствует потребностям региона В Пензенской области за год отремонтируют не менее 30 школ и одну построят
Объемы выдачи путевок в детские лагеря Пензенской области сокращать не планируется В Пензенской области в праздники на свет появились почти 200 детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver